Белгород, 2 августа, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Абитуриенты, подававшие документы на бакалавриат и специалитет по целевой квоте, зачислены в Белгородский государственный университет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе вуза.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Студенты

В 2022 году целевая квота университета составила 748 мест. Самыми популярными направлениями оказались «Лечебное дело» и «Педиатрия», где на одно место претендовали не менее двух человек. Приём документов по целевому направлению на программы ординатуры, магистратуры и аспирантуры продолжится в вузе до 12 августа.

«Ежегодно Минобрнауки выделяет места в рамках квоты приёма на целевое обучение. В этом году НИУ «БелГУ» получил наибольшее за всю историю количество целевых мест, что привело к увеличению числа поданных заявлений. С каждым годом интерес к целевому обучению повышается как со стороны абитуриентов, так и их родителей. Основными стимулами являются меры социальной поддержки от заказчика и гарантированное трудоустройство после окончания обучения», — пояснил начальник отдела сопровождения целевого обучения Александр Истомин.

Как сообщало ИА REGNUM, в университет подали документы более 200 абитуриентов из Донбасса и ряда областей Украины, а также восемь детей участников специальной военной операции.