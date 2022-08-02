Барселона, Испания, , 17:23 — REGNUM 2 августа испанское издание Sport сообщило, что руководство каталонской «Барселоны» согласовало условия личного контракта с 27-летним атакующим полузащитником «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силвой.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» смогут подписать Бернарду Силву в случае трансфера хавбека сборной Нидерландов Френки де Йонга, в котором заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В прошедшем сезоне Бернарду Силва принял участие в 35 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги чемпионов УЕФА на счету португальца 6 (3+3) очков по системе гол+пас.