Тюмень, , 17:20 — REGNUM Власти Тюменской области ликвидируют Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на региональный департамент имущественных отношений.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию еще в 2018 году сменило бренд на ДОМ. РФ. А в феврале 2022 года стало известно о его начале его ликвидации.

«Процесс ликвидации проходит в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Конкретные сроки законодательством не определены», — ответила на запрос издания заместитель директора областного департамента имущественных отношений Алёна Ивлева.

Чиновница подчеркнула, что «для оптимизации структуры государственной собственности департамент, как единственный акционер, принял решение о ликвидации АО «АИЖК по Тюменской области», деятельность которого не связана с достижением задач и стратегических интересов Тюменской области».

Отмечается, что «АИЖК по Тюменской области» было создано 2006 году в качестве регионального оператора федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию и было призвано повысить доступность покупки жилья для населения.