Тюмень, 2 августа, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Власти Тюменской области ликвидируют Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на региональный департамент имущественных отношений.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию еще в 2018 году сменило бренд на ДОМ. РФ. А в феврале 2022 года стало известно о его начале его ликвидации.

«Процесс ликвидации проходит в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Конкретные сроки законодательством не определены», — ответила на запрос издания заместитель директора областного департамента имущественных отношений Алёна Ивлева.

Чиновница подчеркнула, что «для оптимизации структуры государственной собственности департамент, как единственный акционер, принял решение о ликвидации АО «АИЖК по Тюменской области», деятельность которого не связана с достижением задач и стратегических интересов Тюменской области».

Отмечается, что «АИЖК по Тюменской области» было создано 2006 году в качестве регионального оператора федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию и было призвано повысить доступность покупки жилья для населения.