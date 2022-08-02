Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Власти Ленинградской области пока не отказываются от идеи взять банковский кредит в 3,5 млрд рублей, чтобы покрыть возникший дефицит бюджета, сообщил 2 августа губернатор Александр Дрозденко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, осенью 2022 года власти Ленобласти планировали взять банковский кредит в 3,5 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета. Однако, как уточнил Дрозденко, регион пока с ним не спешит.

«Мы пока не отказались от 3,5 млрд рублей кредита. Расходы на обслуживание кредита у нас заложены, но кредит пока не берем, в этом нет необходимости», — пояснил он.

Губернатор отметил, что первую половину 2022 года регион закончил с превышением поступлений средств в доходную часть бюджета.

«Да, у нас появились дополнительные расходные обязательства, каки у многих субъектов, связанных со специальной военной операцией России на Донбассе, но мы пока с этим тоже справляемся. Если тенденция сохранится и кардинально не ухудшится во второй половине года, мы без кредита обойдемся», — добавил губернатор.

Александр Дрозденко отметил, что сейчас власти региона размещают временные свободные средства на депозитах, чтобы на них «хоть что-то заработать».

«Пока, постучу по дереву, ситуация стабильна. Заимствование проводить не собираемся», — подчеркнул он. Что касается дефицита бюджета, то его планируют покрыть за счет свободных средств оставшихся от бюджета 2021 года. Таким же образом власти региона хотят закрыть его и в 2023 году.

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