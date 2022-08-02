Москва, , 17:19 — REGNUM Возвращать военным путем контроль над островом Тайвань Китаю с экономической точки зрения не целесообразно. Об этом 2 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя разгорающийся кризис на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта на острове сконцентрирована значительная часть глобальных производств сложных микросхем. Однако оборудование для этого Тайвань закупает в Голландии и в случае установления над островом контроля Пекина, Китай не сможет использовать этот потенциал.

«Оборудование очень нежное, чтобы уничтожить огромное количество оборудования хватит одной гранаты. И это оборудование зависит от поставок некоторых вещей из Голландии. В случае захвата оборудование проработает недолго, после чего превратится в кучу железа. Поэтому захватить можно, но толку экономического не будет. Реальная польза от захваченных производственных мощностей будет невелика», — сказал Хестанов.

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