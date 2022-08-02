Военное возвращение Тайваня в Китай экономически нецелесообразно
Москва, 2 августа, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Возвращать военным путем контроль над островом Тайвань Китаю с экономической точки зрения не целесообразно. Об этом 2 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя разгорающийся кризис на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
По словам эксперта на острове сконцентрирована значительная часть глобальных производств сложных микросхем. Однако оборудование для этого Тайвань закупает в Голландии и в случае установления над островом контроля Пекина, Китай не сможет использовать этот потенциал.
«Оборудование очень нежное, чтобы уничтожить огромное количество оборудования хватит одной гранаты. И это оборудование зависит от поставок некоторых вещей из Голландии. В случае захвата оборудование проработает недолго, после чего превратится в кучу железа. Поэтому захватить можно, но толку экономического не будет. Реальная польза от захваченных производственных мощностей будет невелика», — сказал Хестанов.