Тайбэй, , 17:19 — REGNUM Орудия для отражения атаки беспилотников приведены в состояние готовности в аэропорту Суншань, куда следует самолёт с Нэнси Пелоси, возглавляющей нижнюю палату американского конгресса, пишет 2 августа Ziyu Shibao.

Борт Пелоси резко изменил курс и пошел в сторону Тайваня Цитата из канала «Милитарист» в telegram

Уточняется, что военные Тайваня сняли маскировку с двуствольных артиллерийских установок калибра 35 мм, которые применяются против таких воздушных целей как БПЛА.

Эти пушки сейчас находятся рядом со взлётно-посадочной полосой. Также военные Тайваня привели радиолокационные системы в состояние готовности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецборт с Пелоси уже следует к аэропорту Тайбэя.

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