Тайбэй, 2 августа, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Орудия для отражения атаки беспилотников приведены в состояние готовности в аэропорту Суншань, куда следует самолёт с Нэнси Пелоси, возглавляющей нижнюю палату американского Конгресса, пишет 2 августа Ziyu Shibao.

Цитата из канала «Милитарист» в telegram Борт Пелоси резко изменил курс и пошел в сторону Тайваня

Уточняется, что военные Тайваня сняли маскировку с двуствольных артиллерийских установок калибра 35 мм, которые применяются против таких воздушных целей, как БПЛА.

Эти пушки сейчас находятся рядом со взлётно-посадочной полосой. Также военные Тайваня привели радиолокационные системы в состояние готовности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецборт с Пелоси уже следует в аэропорт Тайбэя.