Рига, 2 августа, 2022, 17:18 — ИА Регнум.

Mintrans.gov.ru Погрузка лесных грузов

Более половины грузов (52,2%), перевезенных через инфраструктуру железной дороги латвии, имеет российское происхождение. Об этом местнмуо порталу bb. lv сообщила представительница ГАО «Латвийская железная дорога» Агнесе Лиците.

Она аргументировала эти цифры принятием антироссийских санкций и реакцией на них грузоперевозчиков. По словам Лиците, многие компании пытались за последние месяцы ввозить как можно больше товаров из России и как можно быстрее, пока антироссийские санкции полностью не вступили в силу.

На втором месте по объему транзитных перевозок оказался Казахстан — в первом полугодии доля казахстанских грузов выросла на 0,4%, до 25,8% от общего объема перевозок. С марта по июнь 2022 года их доля увеличилась до 28%.

Грузы из Белоруссии в первые шесть месяцев этого года составили 11% всех перевозок ЛЖД.