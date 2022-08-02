Севастополь, 2 августа 2022, 17:17 — REGNUM В Севастополе 15-летний подросток на мопеде совершил наезд на инспектора ДПС, который попытался его остановить. Инцидент произошёл около 04:00 2 августа на улице Хрусталёва в Ленинском районе. По данному факту Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю проводит процессуальную проверку.

Следственный комитет
Следственный комитет
Sledcom.ru

Как предварительно установлено, отряд ДПС попытался остановить мопед, которым управлял подросток, сзади него находился пассажир. Однако водитель проигнорировал требование остановиться, сбил сотрудника полиции и попытался скрыться. Далеко уехать он не смог — его задержали на той же улице через квартал. Водителем мопеда оказался 15-летний подросток, за рулём он находился в нетрезвом виде. На данный момент установлена его личность, место проживания, состав семьи.

Полицейский получил закрытый перелом голени, он госпитализирован.

В ходе проверки следователи установят наличие в действиях водителя фактов нарушения правил дорожного движения, применения насилия в отношении представителя власти и умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Также следователи дадут оценку обстоятельствам происшествия, обстановке в семье, воспитательному процессу и исполнению родителями своих законных обязанностей. Ход проверки находится на контроле руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.