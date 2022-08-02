Севастополь, 2 августа, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Севастополе 15-летний подросток на мопеде совершил наезд на инспектора ДПС, который попытался его остановить. Инцидент произошёл около 04:00 2 августа на улице Хрусталёва в Ленинском районе. По данному факту Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю проводит процессуальную проверку.

Sledcom.ru Следственный комитет

Как предварительно установлено, отряд ДПС попытался остановить мопед, которым управлял подросток, сзади него находился пассажир. Однако водитель проигнорировал требование остановиться, сбил сотрудника полиции и попытался скрыться. Далеко уехать он не смог — его задержали на той же улице через квартал. Водителем мопеда оказался 15-летний подросток, за рулём он находился в нетрезвом виде. На данный момент установлена его личность, место проживания, состав семьи.

Полицейский получил закрытый перелом голени, он госпитализирован.

В ходе проверки следователи установят наличие в действиях водителя фактов нарушения правил дорожного движения, применения насилия в отношении представителя власти и умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Также следователи дадут оценку обстоятельствам происшествия, обстановке в семье, воспитательному процессу и исполнению родителями своих законных обязанностей. Ход проверки находится на контроле руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.