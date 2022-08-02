Таллин, 2 августа, 2022, 17:12 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Руководство энергетического предприятия Enefit Power в Ауэвере (северо-восточная Эстония) приняло решение демонтировать советский военный монумент на территории предприятия без согласования с мнением работников, профсоюзов и местных жителей.

Об этом порталу новостей гостелерадиовещания ERR сообщил глава Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев. По его словам, работники предприятия негативно отреагировали на происходящее.

«Пушку, стоявшую тут много лет в память о сражении во время Второй мировой войны, погрузили на грузовик, который теперь не может выехать, потому что застрял. На помощь прислали большой гусеничный экскаватор, и монумент пытаются увезти», — сообщил он.

Глава профосоюза энергетиков добавил, что руководство предприятия пыталось ввести работников в заблуждение: «Мне утром позвонили два высших руководителя Enefit Power и сообщили, что на этой неделе монумент будут сносить, но принялись за это дело сразу после звонка, скажем так, втихаря».

По словам Зайцева, реакция работников предприятия была крайне негативной, они чрезвычайно возмущены сносом артиллерийского орудия:

«Эти памятники ничего общего с нынешней ситуацией не имеют. Это не памятники режиму, не поддержка режима», — подчеркнул глава Нарвского профсоюза энергетиков.