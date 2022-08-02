Саратов, , 17:12 — REGNUM В Саратове проверяют интернет-публикацию о том, что на 63-летнюю женщину напала бездомная собака. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Злая собака (сс) freegr

Согласно размещенной информации, бродячая собака укусила женщину 2 августа на улице Огородная. В результате пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение.

По факту инцидента проводится доследственная проверка.

ИА REGNUM напоминает, утром 30 июня рядом с домом №61В по проспекту Энтузиастов в Саратове на ребенка напала собака.

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