Приштина, Сербия, 2 августа, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Действия сепаратистских властей Косово полностью соответствуют Брюссельскому соглашению и проводятся в координации с международным сообществом. Об этом 2 августа заявил посол США в Приштине Джеффри Ховениер.

Julian Nyča Граница Сербии и Косово

Американский дипломат также поддержал решение лидеров сепаратистского Косово временно приостановить применение «мер взаимности».

Напомним, что ранее албанские сепаратисты отказались признавать сербские документы и автомобильные номера, так как официальный Белград не признает Косово независимым государством. Правительство Альбина Курти планировало ввести с 1 августа особый режим пересечения административной линии с Косово и Метохией для граждан Сербии, но после того, как 31 июля сербы на севере края установили блокады на главных дорогах, было принято решение перенести начало применения новых правил на 1 сентября.