Москва, , 17:08 — REGNUM В Госдуме назвали историческим моментом заявленную КНДР по дипломатическим каналам помощь ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Думаю, что это, без преувеличения, исторический момент! И в становлении свободных ЛДНР, и в укреплении связей с КНДР!» — отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Кроме того, по его словам, это чёткий сигнал для «демократических» США: однополярный мир разрушен, и на его обломках Россия строит новый.

Северная Корея по дипломатическим каналам дала понять, что готова помогать ЛНР и ДНР в усилении обороны (страна готова перебросить на Донбасс до 100 тыс. своих солдат) и в сфере международной торговли. Пхеньян сможет перебросить в Донбасс свои тактические подразделения. Республики же начнут поставлять в КНДР зерно, энергоресурсы и другую продукцию.

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