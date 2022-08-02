Тайбэй, 2 августа, 2022, 17:06 — ИА Регнум. США в эти минуты осуществляют «максимально демонстративное и максимально провокационное» вторжение в воздушное пространство Китая, написал в своем телеграм-канале 2 августа военный эксперт Борис Рожин.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

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Ранее сообщалось, что самолет со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту вошел в воздушное пространство Тайваня.

«Так как Китай считает воздушное пространство Тайваня своим воздушным пространством, а США признают «политику одного Китая», фактически происходит вторжение США в воздушное пространство Китая», — отметил эксперт.