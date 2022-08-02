* запрещённая в России организация

Вашингтон, 2 августа, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Правительство США имеет «визуальные и иные доказательства» ликвидации лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Афганистане, однако не располагает образцами его ДНК. Об этом 2 августа сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Джона Кирби.

Noofa2401 Террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в России)

«У нас нет его ДНК, и у нас нет задачи его раздобыть. Честно говоря, с учетом различных источников и методов получения информации, которые мы задействуем, нам это не нужно», — объяснил Кирби в интервью телеканалу.

Ранее два источника в разведке сообщили, что лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири был убит в результате удара беспилотника ЦРУ.

Официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид подтвердил, что атака в Кабуле 31 июля была совершена беспилотниками США. При этом он осудил действия Соединённых Штатов, заявив, что они противоречат международным принципам и соглашению в Дохе.