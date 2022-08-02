Тайбэй, 2 августа 2022, 17:07 — REGNUM Спецборт, на котором летит Нэнси Пелоси — спикер палаты представителей Конгресса США, приземлится в главном аэропорту Тайваня в 22:43 по местному времени.
Таким данными располагает сервис Flightradar24, уточняющий, что самолёт Boeing C-40-C американских США уже следует в аэропорт Суншань.
Напомним, на Тайване приготовились к визиту Пелоси. В Пекине назвали эту американскую авантюру «игрой с огнём».
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