Краснодар, , 17:02 — REGNUM Бывший начальник одного из отделов центрального аппарата Росимущества и его знакомый признаны виновными в предложении посредничества во взяточничестве в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю 2 августа.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, в декабре 2017 года Алексей П. предложил жителю Сочи посредничество в передаче взятки в размере 50 млн рублей якобы должностным лицам Росимущества и судебных органов за решение вопроса о предоставлении ему в аренду земельного участка для осуществления индивидуального жилищного строительства. Он сообщил, что его знакомый, сотрудник Росимущества Павел Г. обладает обширными связями.

«Мужчина согласился и в период с января 2018 по июль 2020 года передал фигурантам, якобы для передачи указанным должностным лицам денежные средства в общей сумме более 33,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР, были признаны судом достаточными для вынесения приговора. Фигуранты по данному делу признаны виновными по статье «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Приговором суда Павлу Г. было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы и штрафа в размере 33,5 млн рублей. Алексей П. получил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник межрайонной налоговой инспекции Туапсе была признана судом виновной в получении взятки в особо крупном размере.