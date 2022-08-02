Ставрополь, 2 августа 2022, 17:01 — REGNUM На Ставрополье высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов осудили на 8,5 года колонии строгого режима. Его объявили виновным в пособничестве в убийстве двоих человек. Преступление было организовано одним из экс-чиновников города Ставрополя. Бывший страж порядка оказал помощь в его совершении, сообщили 2 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.
В 2004 году чиновник заподозрил двоих местных жителей в покушении на него и нанял сотрудника правоохранительных органов, чтобы тот доставил потерпевших к назначенному месту.
Ранее были осуждены за заказное убийство члены вооруженной группы, а в отношении чиновника-организатора расследование уголовного дела продолжается.
Читайте ранее в этом сюжете: На Ставрополье экс-сотрудника правоохраны судят за пособничество в убийстве