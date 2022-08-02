Ставрополь, 2 августа, 2022, 17:01 — ИА Регнум. На Ставрополье высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов осудили на 8,5 года колонии строгого режима. Его объявили виновным в пособничестве в убийстве двоих человек. Преступление было организовано одним из экс-чиновников города Ставрополя. Бывший страж порядка оказал помощь в его совершении, сообщили 2 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

В 2004 году чиновник заподозрил двоих местных жителей в покушении на него и нанял сотрудника правоохранительных органов, чтобы тот доставил потерпевших к назначенному месту.

«В январе и феврале 2005 года подчиненные полицейского доставили поочередно мужчин на территорию пивоваренного завода в городе Пятигорске и передали потерпевших исполнителям убийства — членам устойчивой вооруженной группы», — говорится в сообщении СК по региону.

Ранее были осуждены за заказное убийство члены вооруженной группы, а в отношении чиновника-организатора расследование уголовного дела продолжается.