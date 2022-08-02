Псков, , 17:00 — REGNUM Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак возложил цветы к памятнику солдатам и офицерам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сообщает 2 августа пресс-служба партии «Единая Россия».

Флаг ВДВ

Почтив память десантников, погибших в Чечне в бою с международными террористами, Андрей Турчак напомнил, что сегодня российские десантники сражаются за освобождение Донбасса и Украины от неонацистов.

«В том бою у высоты 776 они не дрогнули и до конца исполнили свой воинский долг. Встали в один ряд с защитниками Брестской крепости, героями-панфиловцами и тысячами других бесстрашных воинов, отдавших жизнь за мир на нашей земле. Сегодня наши десантники с честью выполняют свой воинский долг, освобождая Донбасс от нацизма. Снова и снова доказывают, что для них не существует невыполнимых задач. От Халхин-Гола до Гостомеля, летопись ВДВ — это летопись воинской славы России», — сказал Андрей Турчак.

Напомним, 2 августа Россия отмечает день Воздушно-десантных войск (ВДВ).