Москва, , 17:00 — REGNUM Санкционная война между Китаем и США приведет к резкому и масштабному росту цен на электронику во всем мире. Об этом 2 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя разгорающийся кризис на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, одним из элементов такого экономического противостояния, если оно все-таки произойдет станет ограничение на поставку чипов из Тайваня в материковый Китай, что резко увеличит стоимость электроники по всему миру.

«Любые санкции такого типа вызовут колоссальные сбои в мировых поставках электроники. Китай не обладает уникальностью в плане изготовления, но предложить такую цену, которую предлагают крупные китайские заводы не может никто. Это грозит крупным удорожанием, правда дефицита не будет», — сказал Хестанов.

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