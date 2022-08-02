Москва, 2 августа, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Санкционная война между Китаем и США приведет к резкому и масштабному росту цен на электронику во всем мире. Об этом 2 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя разгорающийся кризис на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По его словам, одним из элементов такого экономического противостояния, если оно все-таки произойдет, станет ограничение на поставку чипов сТайваня в материковый Китай, что резко увеличит стоимость электроники по всему миру.

«Любые санкции такого типа вызовут колоссальные сбои в мировых поставках электроники. Китай не обладает уникальностью в плане изготовления, но предложить такую цену, которую предлагают крупные китайские заводы, не может никто. Это грозит крупным удорожанием, правда, дефицита не будет», — сказал Хестанов.