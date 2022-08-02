Брянск, , 17:04 — REGNUM После реконструкции открылся вокзальный комплекс «Брянск-Льговский» в Брянске, сообщает 2 августа пресс-служба областной думы.

Вокзал Брянск-Льговский https://duma32.ru

На крупнейшем грузовом сортировочном парке Брянского узла отремонтировали здание вокзала — заменили освещение, установили системы видеонаблюдения, вентиляции, пожарной сигнализации. Пассажирам теперь доступна бесплатная Wi-Fi сеть, в зале ожидания в креслах появились USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств. Брянские краеведы помогли составить интерактивную карту с указанием железнодорожных вокзалов и достопримечательностей области. Кроме того, приведены в порядок пассажирские платформы, пешеходный мост и прилегающая территория.

Вокзальный комплекс был построен в 1967 году.