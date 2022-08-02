Тайбэй, , 17:45 — REGNUM Самолёт с спикером нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя, передаёт 2 августа местный телеканал «Саньли».

Нэнси Пелоси (сс) Gage Skidmore

В полиции Тайбэя уточнили, что самолёт сел в Суншане (название воздушной гавани).

На Тайване приготовились к визиту американской гостьи: примерно три сотни силовиков мобилизованы для обеспечения её безопасности и поддержания порядка на дорогах.

Напомним, Пекин осуждает визит Пелоси на Тайвань, считая это фактическим признанием американскими властями тайваньского суверенитета, при том, что Китай считает остров своим.

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