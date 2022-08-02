Тюмень, , 16:53 — REGNUM В Тюмени в День области на площади 400-летия города выступят шесть известных исполнителей. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Глеб Матвейчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Регион с 78-летием поздравят Таисия Повалий, Варвара, группа «Республика», Пётр Дранга, Руслан Алехно и Глеб Матвейчук.

Всего в программу в честь дня рождения области включили более 500 мероприятий, в том числе выступление Тюменского филармонического оркестра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Тюмень с размахом и двумя салютами отметила день города.

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