Москва, 2 августа, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Роспотребнадзор рекомендует гражданам внимательно отнестись к мерам защиты от коронавирусной инфекции в условиях наблюдаемого роста заболеваемости в России. Об этом заявила 2 августа глава федеральной службы Анна Попова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация в Петербурге

«В условиях роста заболеваемости, связанного с распространением новых подвариантов штамма «Омикрон», гражданам необходимо внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции», — сказала она в ходе селекторного совещания.

Глава Роспотребназдора отметила, что уязвимым категориям граждан рекомендуется надевать маски в людных местах и общественном транспорте, а также пользоваться средствами дезинфекции рук.

Напомним, ранее Анна Попова сообщила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России за последнюю неделю увеличился на 67,6%.