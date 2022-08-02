Москва, , 16:54 — REGNUM Ответственность за удар по следственному изолятору в Еленовке (ДНР) в ночь на 29 июля должны понести не только США, но и другие страны НАТО. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 2 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Еленовка. ДНР V&A Dudush

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«Удар по Еленовке был нанесён не только силами США, но и силами НАТО. Таким образом, они хотят уничтожить свидетелей преступлений, которые творили иностранные наёмники на территории Донбасса, а также свою роль в подготовке ВСУ. Поэтому ответить за эту провокацию должен не только Вашингтон, но и все стоящие за ней страны Североатлантического альянса», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что Москва призывает мировое сообщество дать объективную оценку преступлению украинских националистов в Еленовке Донецкой Народной Республики. В МИД России подчеркнули, что попытки Киева переложить ответственность за события в Еленовке на военных России и ДНР циничны.

ИА REGNUM уже сообщало, в ночь на 29 июля американской реактивной системой залпового огня HIMARS был нанесён удар по тюрьме в Еленовке. Погибли не менее 50 человек — пленные из батальона «Азов» (запрещен в России).

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