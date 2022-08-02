Таллин, 2 августа, 2022, 16:49 — ИА Регнум. По словам лидера входящей в правительство Эстонии партии «Отечество» (Isamaa) Хелира-Валдора Сеэдера, демонтировать монумент в виде советского танка Т-34 в Нарве в обмен на обещание инвестиций в город нельзя, так как это выглядит как торг со стороны государства.

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Об этом он заявил в интервью порталу новостей гостелерадиовещания страны ERR. По его словам, предоставление Нарве пакета мер поддержки, который выглядел бы как компенсация за этот танк, может создать негативный прецедент и для других регионов Эстонии, где символы советской власти в настоящий момент ликвидируют.

«Нарву надо развивать, и ее развивали как эстонский город. Как с танком, так и без танка. Совершенно аморально превращать это в предмет торга. Свобода Эстонии еще не настолько девальвировалась», — отметил лидер Isamaa.

Сеэдер считает, что монумент в честь освобождения Нарвы от немецко-фашистских войск в виде танка Т-34 следует демонтировать без каких-либо разговоров и невзирая на мнение местных властей и жителей: «Конечно, танк нужно увезти, в этом нет никаких сомнений, и чем быстрее, тем лучше. Разумеется, это нужно сделать в вежливой форме, но это обязательно надо сделать и увезти танк».

«Но танк не может быть предметом какого-то торга», — еще раз повторил он.