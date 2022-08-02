Мадрид, 2 августа, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Испанское правительство решило не передавать Украине ранее заявленные танки Leopard, сообщает 2 августа агентство Servimedia со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

По её словам, такое решение обусловлено непригодным состоянием этих боевых машин.

«Танки Leopard, долгое время хранившиеся в Сарагосе, не могут быть переданы, так как их состояние абсолютно плачевно», — заявила Роблес, добавив, что эта техника может представлять опасность для тех, кто её попытается использовать.

При этом она добавила, что власти Испании продолжают изучать иные возможности помочь нацистской Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Испании заявляли о планах передачи Украине своих танков Leopard при условии оплаты их технического восстановления.