Саратов, 2 августа, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Саратове 19–21 августа пройдет V Всероссийский фестиваль народных мастеров и художников. Ожидается участие более 400 ремесленников из 27 регионов России, сообщает минэкономразвития Саратовской области.

Saratov. gov.ru Всероссийский фестиваль народных мастеров и художников в Саратове

Праздник будет организован в традиционном формате на улице Волжской и проспекте имени П. Столыпина. Впервые с 2019 года гостей фестиваля ждут не только художественная галерея и ярмарка, но и концерты, модные показы, мастер-классы и фудкорт.

«В этом году мы очень надеемся, что получится расширить зрелищную часть фестиваля. Праздник пройдет уже в пятый раз — это круглая дата, которую хочется отметить ярко. Количество поданных заявок подтверждает, что «Палитру ремесел» знают и ждут многие мастера со всех уголков нашей страны», — рассказала руководитель проектов Палаты ремесел Наталия Аскарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Чебоксарах прошел XX Всероссийский конкурс народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая».

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