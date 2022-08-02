Барнаул, , 19:02 — REGNUM За первое полугодие 2022 года благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Алтайском краевом онкодиспансере увеличилось число собственных курсов лечения и количество пациентов, направляемых в федеральные центры, сообщает 2 августа сайт данного медучреждения.

Врач и пациент в Алтайском онкологическом диспансере Minzdrav.gov.ru

Подводя итоги в условиях нового порядка оказания онкологической помощи, вступившего в силу с 1 января этого года, алтайские онкологи отмечают, что в краевом онкоцентре выполнили на 106 операций больше, чем за аналогичный период 2021 года. Причем, по некоторым направлениям произошел настоящий прорыв. Например, количество хирургических вмешательств в торакальном отделении выросло более чем в два раза — с 298 до 442.

Почти на 10% в краевом онкодиспансере увеличили объемы лучевой терапии, на 15% выросло количество курсов лекарственного лечения.

Помимо классической химиотерапии активно используются современные противоопухолевые препараты — таргетные, иммунологические, гормональные, собственная молекулярная лаборатория ежегодно выполняет около 9,5 тыс. исследований генетических мутаций для более точного подбора схем лекарственного лечения.

Для онкобольных с запущенными формами рака легких, желудка, кишечника, с распространенными опухолями головы и шеи лекарственная терапия стала шансом на спасение, подарила месяцы и годы жизни.

В лекарственной терапии раковых опухолей все бОльшую роль играют центры амбулаторной онкологической помощи. В крае их пока три: в Камне-на-Оби, Алейске и Славгороде. Если за первое полугодие 2021 года в ЦАОПах края совокупно было проведено 96 курсов лекарственной противоопухолевой терапии, в этом году — уже 476.

В 2022 году в краевом онкодиспансере заработал отдел телемедицины, необходимость в котором давно назрела. За первые шесть месяцев 2022 года проведены 295 консультаций с ведущими онкологическими клиниками страны, на лечение в федеральные центры направлены 204 пациента (158 — в прошлом году).

«Еще 20 — 30 лет назад слово «рак» многие суеверно боялись даже произносить вслух — чтобы не накликать эту беду на себя. Сегодня эта болезнь уж не воспринимается как фатальная. Многие онкопатологии успешно лечатся, онкопациенты в большинстве случаев живут долгие годы. Задача медицинской реабилитации — сделать эти годы максимально комфортными и наполненными», — пояснил главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера, главный внештатный онколог Минздрава Алтайского края Игорь Вихлянов.

Благодаря развитию телемедицины краевой онкодиспансер и сам укрепил статус экспертного центра для диспансеров Бийска и Рубцовска, ЦАОПов и первичных медицинских организаций края. За шесть месяцев ткущего года проведено уже 39 консультации (5 — в прошлом году).

«В России доступно комплексное лечение онкологических заболеваний — хирургическое лечение, лучевое лечение, лекарственное лечение, а также протонная терапия. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается, как в национальных медицинских центрах по профилю онкология, так и в онкологических диспансерах, республиканских и краевых больницах, имеющих онкологические отделения. Диагностика онкологических заболеваний и лекарственное лечение онкологических пациентов проводятся, в том числе, и в Центрах амбулаторной онкологической помощи, количество которых растет», — отметил директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрав России Алексей Беляев.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на совещании у Президента России Владимира Путина, заявил, что смертность от новообразований снизилась в России за три года на 4,5%, и на 8,6% снизилась одногодичная летальность онкобольных.

Также Мурашко отметил, что благодаря изменениям в регуляторике, внесенным Минздравом, введены новые требования к медицинским организациям, в том числе, лицензионные требования, требования к маршрутизации пациентов, утверждены новые требования по диспансерному наблюдению за пациентами с онкологическими заболеваниями, разработана и внедряется вертикально интегрированная информационная система, которая позволяет контролировать качество лечения и непосредственно прогнозировать последующие курсы химиотерапии и лучевой терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», повышают свою квалификацию врачи, переоснащаются лечебные организации, открываются центры амбулаторной онкологической помощи, онкологические диспансеры, а также референс-центры для изучения наиболее тяжелых случаев.

Масштабная коммуникационная кампания повысит уровень знаний населения о мерах профилактики онкозаболеваний.