Москва, 2 августа, 2022, 16:41 — ИА Регнум. США уже близки к закату, и Москве стоит подумать, нужно ли сохранять дипломатические отношения с Вашингтоном. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 2 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, комментируя заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Иван Шилов ИА REGNUM Российско-американские отношения

«До нас уже доносятся слова главы Белого дома Джо Байдена и его окружения, которые якобы ностальгируют о том, что даже в период Холодной войны между СССР и США были и сохранялись контакты, стороны регулярно садились за стол переговоров, чтобы разрядить ситуацию в мире. Сегодня мы наблюдаем кардинально иную ситуацию. И то, что американцы сами же отказались от всех переговорных площадок и договоров, поддерживают страны, которые ведут агрессивную политику в отношении России, являются фактически инициаторами подавляющего числа пакетов санкций, явно не говорит о том, что американская верхушка нацелена на переговорный процесс. И Вашингтон осознаёт, что сейчас не Карибский кризис, а то, чего ещё не было в истории, а именно закат Америки», — уверен собеседник ИА REGNUM.

«То, что после глобального кризиса, который сегодня имеет отражение и на Тайване, и в Косово, мир изменит свой геополитический порядок, это факт. Однако уже сегодня возникает вопрос: а нужно ли Москве садиться за стол переговоров с Вашингтоном и вести какой-либо диалог с американцами. Стоит ли? Какая нам от этого польза? При этом допускаю, что какой-то переговорный процесс, конечно, будет, но не как с равноправными партнёрами, а с неким регионом, находящимся на североамериканском континенте», — высказал своё мнение Антон Бредихин.

ИА REGNUM напоминает, что Россия может разорвать с США дипломатические отношения в случае признания РФ страной — спонсором терроризма. Об этом на брифинге 2 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, американские законодатели приступили к разработке документов о признании Москвы спонсором терроризма. Подобное применение внутреннего законодательства противоречит международному праву.

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