Рим, , 16:36 — REGNUM На итальянской киностудии «Чинечитта» (Cinecitta) в Риме вспыхнул пожар. Об этом 2 августа пишет Variety.

Пожар Pixabay.com

Студия загорелась 1 августа 2022 в месте, где размещались декорации, изображающие Флоренцию эпохи Возрождения — огонь тушили три бригады пожарных. Из-за случившегося были сорваны съёмки второй части «Старой гвардии» от Netflix со Шарлиз Терон.

«Пожар потушен. Пострадавших, отравлений и серьезного материального ущерба нет», — заявил официальный представитель Cinecittà Studios Марлон Пеллегрини.

Добавим, что это не первый случай возгорания на итальянской киностудии. В 2007 году пламя охватило складские помещения совместного сериала HBO и BBC «Рим», а в 2012 году были уничтожены некоторые части павильона, где снималась «Сладкая жизнь» Федерико Феллини.

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