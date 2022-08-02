Екатеринбург, 2 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с третьего этажа горящего здания эвакуировали мужчину. Об этом сообщает пресс-служба свердловского областного главка МЧС.

Niklas Freidwall Пожар

Сотрудники газодымозащитной службы его эвакуировали и передали медикам скорой помощи. От дальнейшей госпитализации гражданин отказался.

Тушение пожара продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло на проспекте Ленина. Его площадь достигает 300 кв. метров.