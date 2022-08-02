Серафимовический район, , 16:41 — REGNUM Несколько тонн озимой пшеницы пропали с поля в Серафимовическом районе Волгоградской области. По подозрению в краже задержан комбайнёр фермерского хозяйства, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Зерно Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

С заявлением о пропаже зерна в полицию обратился глава крестьянского хозяйства. По его словам, неизвестные похитили с поля более двух тонн пшеницы. Оперативники установили, что к краже причастны 47-летний комбайнёр и его 44-летняя супруга. По предварительным данным, рабочий, убирая зерно, сгружал часть урожая в ближайшей лесопосадке, а потом вместе с супругой переносили «излишки» к себе домой.

Подозреваемые сознались в содеянном, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается сумма ущерба.