Таллин, 2 августа, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В акватории моря между эстонским полуостровом Кясму и финским Порвоо, примерно в 20 километрах от побережья Эстонии в Финском заливе образовался затор из судов, ожидающих входа в Россию. Об этом сообщил эстонский портал rup. ee.

Alexxx Malev Сухогруз

По данным отслеживающего движения судов сайта Marinetraffic, в Балтийском море возможности войти в Россию ожидали 24 судна. Затор из танкеров и армады торговых судов, стоящих в экономических водах Эстонии, выглядит масштабно, признает издание. Одна половина оказавшихся в пробке судов — это танкеры, а вторая — сухогрузы.

Как отмечается, танкеры находились высоко над водой, это указывало на то, что их грузовые трюмы пусты и они направляются в Россию за грузом. Палубы этих судов были практически пусты.

Подчеркивается, что судна начали вставать на якорь между Кясму и Порвоо в 2019 году, когда Россия установила порядок, согласно которому, как только судно войдет в российские воды, оно должно идти прямо в порт и нигде не останавливаться. В то же время в порту Усть-Луга часто длинные очереди, поэтому судам приходится где-то выжидать, чтобы добраться до причала.