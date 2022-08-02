Москва, 2 августа, 2022, 18:29 — ИА Регнум. По данным опроса ВЦИОМ, за первую половину года россияне отметили повышение внимания государства к качеству предоставления медицинских услуг в национальном проекте «Здравоохранение», а также повышение доступности медпомощи по сравнению с декабрем 2021 года.

Admoblkaluga.ru «Время лучших. Здравоохранение»

Доля тех, кто заметил повышенное внимание государства к вопросам качества медицинских услуг, составила 44% (в декабре 2021 года этот показатель составлял 40%). Доля негативных оценок («уделяет меньше внимания») сократилась с 27 до 17%. Более трети опрошенных (36% в июне, в декабре 31%) говорят о стабильности в данной области. Среди «регулярных» пользователей поликлиник и больниц (47%), людей преклонного возраста (51%), москвичей и петербуржцев (51%) и респондентов с хорошим материальным положением (53%) доли положительных оценок выше, чем в среднем по выборке.

Опрос показал заметное улучшение ситуации с доступностью медицинской помощи: с 19% в декабре 2021 года до 29% в июне 2022 года стало больше тех, кто полагает, что доступность медицинских услуг за год выросла. При этом почти в 2 раза (с 41% до 22%) стало меньше респондентов, отмечающих снижение доступности медпомощи. Остальные (46% в июне этого года — против 37% в декабре прошлого) не считывают каких-либо изменений.

Информированность о мерах нацпроекта «Здравоохранение»

Уровень общей информированности россиян о национальном проекте «Здравоохранение» в июне 2022 года составил 74% (в сравнении с декабрем 2021 г. показатель почти не изменился — 73%). В разрезе социально-демографических групп выше показатель информированности среди людей в старшей возрастной группе, жителей сельской местности.

При этом по большинству отдельных направлений нацпроекта «Здравоохранение» известность выросла, и прежде всего за счет доли декларирующих уверенное знание. Самыми узнаваемыми мерами нацпроекта «Здравоохранение» в первом полугодии 2022 года стали диспансеризация населения и сервис «Мое здоровье» на портале госуслуг. 89% и 87% респондентов соответственно знают или что-то слышали об их реализации.

Следом по узнаваемости идут меры: «организация центров амбулаторной онкологической помощи и строительство онкодиспансеров» (66%), «предоставление беременным женщинам самостоятельного выбора роддома (родовой сертификат)» (64%), «обучение медицинских кадров» (62%) и «строительство фельдшерско-акушерских пунктов» (60%).

За последний год 64% респондентов пользовались онлайн-записью к врачу, 50% — проходили диспансеризацию. Онлайн-записью чаще пользуются женщины (68%), респонденты с высоким достатком (69%), 18−34-летние (72−75%), с высшим образованием (73%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (82%). Диспансеризацию чаще проходят женщины (57%), люди старше 60 лет (64%), жители малых городов, поселков городского типа и сел (56−57%).

Как и прежде, на оценки респондентов влияет уровень информированности о нацпроекте «Здравоохранение»: опрошенные с высоким уровнем информированности чаще отмечают повышение внимания государства к качеству медицинской помощи и увеличение ее доступности для населения.

По его словам, значительную роль в сохранении здоровья населения играет и популяционная профилактика хронических неинфекционных заболеваний, направленная на снижения влияния на здоровье таких факторов риска, как курение, опасное потребление алкоголя, гиподинамия. Министр отдельно отметил, что все строится вокруг семьи, вокруг пациента.

Всероссийский опрос проведен ВЦИОМ в июне 2022 года методом телефонного опроса, число регионов опроса — 80, целевая аудитории — население РФ старше 18 лет, объем выборки опроса — 1600 респондентов, ошибка выборки +/-2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Здравоохранение» это — больницы и поликлиники с современным оборудованием, онлайн-сервисы для врачей и пациентов, фельдшерско-акушерские пункты для сел и санавиация для отдаленных районов, особое внимание онкологическим, сердечно-сосудистым заболеваниям, и все это — для нашего здоровья.