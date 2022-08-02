Москва, 2 августа, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В число основных санкционных ударов, которые США могут нанести по Китаю входит поставка микросхем. Об этом 2 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя разгорающийся кризис на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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«С одной стороны Тайвань маленькая экономика, страна небольшая, но там сконцентрировано небывало большое количество мощностей по производству микросхем — несколько десятилетий назад выбрало производство микросхем, не конечных изделий из электроники, а именно микросхем своим основным производством», — сказал Хестанов.

По его словам, Тайвань имеет огромное влияние в части производства сложных, высокотехнологичных микросхем. И в случае возможного экономического конфликта Китай лишится возможности приобретать их для своего производства.

«Мы все видели проблемы, связанные с нехваткой чипов во время пандемии коронавируса. Если дело дойдет до жестких санкций не исключено, что Китай может лишиться значительной части чипов и микросхем. Причем наиболее жёстко это может проявиться в изготовлении сложных изделий», — отметил Хестанов.