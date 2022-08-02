Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM В поликлиники и больницы Санкт-Петербурга вернули требование обязательного использования средств индивидуальной защиты. Такую меру ввёл комитет по здравоохранению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Маски Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На одной из страниц городских поликлиник уже есть пост о соблюдении некоторых антиковидных требований. Их ввели на основании 2.1 протокола заседания оперативного штаба Министерства здравоохранения России.

На входе в медучреждение вновь измеряют температуру, пациентов разделяют на тех, у кого соматические заболевания и на тех, у кого может быть инфекционное заболевание.

«Все находящиеся на означенной территории должны строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию», — содержится в сообщении.

Напомним, что в Петербурге использование масок стало рекомендацией с 27 мая. Власти не спешат возвращать это ограничение, гражданам напоминают о важности вакцинации в борьбе с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В больницы Петербурга за сутки доставили 82 человека с ковидом