Санкт-Петербург, 2 августа, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В поликлиники и больницы Санкт-Петербурга вернули требование обязательного использования средств индивидуальной защиты. Такую меру ввёл комитет по здравоохранению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски

На одной из страниц городских поликлиник уже есть пост о соблюдении некоторых антиковидных требований. Их ввели на основании 2.1 протокола заседания оперативного штаба Министерства здравоохранения России.

На входе в медучреждение вновь измеряют температуру, пациентов разделяют на тех, у кого соматические заболевания и на тех, у кого может быть инфекционное заболевание.

«Все находящиеся на означенной территории должны строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию», — содержится в сообщении.

Напомним, что в Петербурге использование масок стало рекомендацией с 27 мая. Власти не спешат возвращать это ограничение, гражданам напоминают о важности вакцинации в борьбе с коронавирусом.