* запрещённая в России организация

Москва, , 16:28 — REGNUM Тот факт, что батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признан в России террористической организацией только теперь, действительно выглядит странным — но не более странным, чем многое другое, касающееся отношений с Украиной, написал 2 августа в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Украина

Как сообщалось ранее, 2 августа Верховный суд России признал «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России. Иск был подан Генеральной прокуратурой.

«Эталонные украинские нацисты, вся идеология которых построена на ненависти к русским, которых они убивали восемь лет, все это время фактически имели легальный правовой статус. Шиза? Наверное. Но, с другой стороны, а не шиза — то, что все эти годы российский бизнес инвестировал в Украину? А попытки изо всех сил усадить Киев за стол переговоров, которые предпринимались на первом этапе СВО?» — отметил военкор.

«Все это глупо и нелогично с точки зрения патриотов, которые желают, чтобы цели, озвученные Верховным главнокомандующим, были доведены до конца. Но это очень разумно со стороны тех, кому не нужен ни Крым, ни Донбасс, ни тем более возвращение русских земель. И то, что решение принято, пусть и с огромным опозданием — это все же позитивный фактор, который говорит о том, что их время заканчивается», — добавил Котенок.