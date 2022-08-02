Киев, 2 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Началась эвакуация населения с подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики, заявила 2 августа вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По её словам, эвакуация является обязательной, и первый поезд с людьми уже прибыл в Кропивницкий (до 2016 года Кировоград).

«Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли», — написала Верещук.

По утверждению официального Киева, в планы входит эвакуация 220 тыс. человек до наступления зимы, так как в этих районах нет газоснабжения и нужного объёма электроэнергии.

Истинные причины таких мероприятий пока неизвестны.