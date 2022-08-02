Москва, 2 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю увеличилась на 67,6%. Об этом сообщила 2 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

По её словам, всего за неделю в стране было зарегистрировано 73 717 случаев заражения коронавирусом.

«Показатель заболеваемости составил 50,23 случая на 100 тысяч населения, что на 67,6% выше, чем на прошлой неделе», — сказала Попова.

Она также сообщила, что превышение среднего по стране показателя заболеваемости было зарегистрировано в 15 российских регионах.