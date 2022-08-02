Москва, , 16:28 — REGNUM Тюменский индустриальный университет организует международную научно-техническую конференцию «Актуальные проблемы транспорта и хранения углеводородных ресурсов при освоении Арктики и Мирового океана». Мероприятие состоится в ноябре 2022 года, сообщает Neftegaz.ru.

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Кафедра «Транспорт углеводородных ресурсов» организует конференцию ежегодно. Участие в нём принимают 33 региона РФ и страны ближнего и дальнего зарубежья. Это говорит об интересе к проблемам транспорта и хранения углеводородных ресурсов при освоении Арктики и Мирового океана. Целью мероприятия является организация конструктивного диалога, обмен опытом и принятие решений о сотрудничестве между субъектами РФ и странами.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап научной экспедиции центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова стартовал 27 июля из порта города Мурманск. Участники экспедиции проведут попутный экологический мониторинг на Северном морском пути (СМП).

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