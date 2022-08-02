Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM 20 ветеранов специальной военной операции России на Украине получат работу в электроэнергетической компании Ленинградской области АО «ЛОЭСК». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 2 августа в пресс-службе организации.

Электрик в производственном цехе Александр Погожев © ИА REGNUM

С предложением трудоустроить ветеранов руководство компании обратилось в областную администрацию и получило поддержку.

«В настоящее время электросетевая компания и Комитет по социальной защите населения совместными усилиями обеспечат 20 защитников ДНР и ЛНР рабочими местами, а команда ЛОЭСК пополнится смелыми, мужественными и храбрыми коллегами», — добавили в пресс-службе АО.

Таким образом военнослужащие региона, защищавшие Донбасс и получившие увечья, смогут быстрее вернуться к привычному образу жизни, получить поддержку от коллег и освоить новое ремесло.

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