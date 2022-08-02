Калуга, 2 августа, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Памятный митинг по случаю 92-й годовщины Воздушно-десантных войск состоялся 2 августа в Обнинске перед мемориальным комплексом «Вечный огонь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Пресс-служба администрации Обнинска Участники митинга

Наиболее отличившиеся десантники были награждены медалью «За Ратную доблесть», которую всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» вручает за заслуги по защите Отечества, мужество и отвагу. К «Вечному огню» участники митинга возложили цветы и сделали коллективную фотографию на память.

В Калуге в торжественном шествии десантников приняли участие около 300 человек. Колонной участники праздника прошли по улице Кирова до площади Победы. Десантники по традиции возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, к памятнику воинам-интернационалистам и к монументу «Журавли», на котором высечены имена калужан, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил в социальных сетях воинов-десантников и ветеранов Воздушно-десантных войск с 92-й годовщиной образования «Крылатой пехоты».

«Служба в ВДВ всегда была делом отважных и стойких людей. Во все времена воины-десантники были и остаются на передовом рубеже, с честью и мужеством выполняют свой долг. В годы Великой Отечественной войны, в «горячих точках» по всему миру. И сейчас в спецоперации на Украине они защищают интересы нашей страны. Среди них немало наших земляков. Мы гордимся нашими парнями, которые так же, как их отцы и деды беззаветно следуют высоким принципам десантного братства!», — отметил Владислав Шапша