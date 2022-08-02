Рязань, 2 августа, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Федеральную поддержку на обустройство туристских центров получат Рязань и Касимов, сообщает 2 августа пресс-служба правительства региона.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Рязань

Города вошли в число победителей конкурса от Ростуризма. Для них разработают адресные программы и особые визуальные решения. Помимо обновления вывесок, планируется создать навигацию и инклюзивную среду, а также обустроить на пешеходных территориях санитарную инфраструктуру. Рязань получить получит из федерального бюджета 208 млн рублей, Касимов — 207 млн рублей.

Работы должны провести в 2023 году.